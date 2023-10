SM – Inter, arrivano conferme per Taremi. Rinnovi? Due quasi fatti, pronti altri tre

Nei giorni scorsi si è parlato con sempre più insistenza di un tentativo dell'Inter per Taremi, attaccante in scadenza a giugno 2024 con il Porto. Sport Mediaset riporta come arrivino conferme dell'interesse dell'Inter anche in ottica gennaio, visto che il Porto sembra orientato a cederlo per circa 10 mln per provare a non perderlo a parametro zero a giugno. L'eventuale forcing nerazzurro dipenderà anche da come rientrerà Marko Arnautovic, per il quale sono attese novità in settimana.