"Simone Inzaghi non ha voluto rinunciare all’Inter migliore nemmeno contro una Salernitana allo sbando e con gli ottavi di Champions League all’orizzonte. Sarà anche che l’Atletico Madrid (in campo oggi in Liga contro il Las Palmas) avrà un giorno in meno per recuperare e che in quattro notti si smaltisce ogni fatica. Fatto sta che se vuoi mandare un messaggio forte a tutti non puoi rinunciare alla coppia più bella del campionato. Perché la Thu-La resta da studiare nelle scuole calcio anche in notti come questa in cui, prima di meritarsi un 30 e lode. Un’ora di spettacolo per i due attaccanti, prima di prendersi l’ovazione del Meazza e lasciare il posto ad Arnautovic e Sanchez", sottolinea La Gazzetta dello Sport.