Thuram e l’amarcord che non ti aspetti: il cappellino alla Balotelli

Un mattacchione. Marcus Thuram è stato una scoperta, non solo in campo dove ha mostrato il suo valore ma anche come uomo spogliatoio. Si è subito messo a disposizione dei suoi compagni di squadra e in particolare di Lautaro Martinez, mettendosi al suo fianco, e formando con lui la ThuLa. Con i tifosi poi ha scherzato e giocato tramite i social più volte e lo ha fatto anche questa sera in occasione della festa scudetto.