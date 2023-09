Thuram a lezione da bomber: l’Inter ha un piano per farlo esplodere. E Inzaghi…

Una nuova consapevolezza — "Queste due reti in sequenza, la testata contro la Fiorentina e la girata contro l'Irlanda, sono figlie del nuovo status che Marcus ha acquisito a Milano: il salto in un top club, con maxi stipendio da 6 milioni, sembra essere accompagnato da una nuova consapevolezza. Da quando è entrato ad Appiano, Thuram jr ha infatti iniziato a lavorare per il perfezionamento di qualche difetto, per amalgamare la sua intesa con Lautaro e soprattutto per migliorare nella finalizzazione. I primi risultati si vedono, per la gioia di Simone e pure di Didier Deschamps. Ed è opinione comune in casa Inter che davanti al 26enne Marcus ci siano ancora lande sconosciute da esplorare. I margini di crescita sono giganteschi, non ancora calcolabili".

A lezione da bomber — "Il fatto che padroneggi perfettamente l'italiano ha azzerato il tempo di adattamento che di solito serve a ogni straniero: Marcus, in fondo, straniero non è. Così si è inserito in un batter d'ali in tutto il gruppo e, mentre Lautaro gli fa da "tutor" in campo e fuori, lui recepisce ogni sfumatura di Inzaghi. Simone ha poi in testa i prossimi step per completare l'apprendistato: video e sedute individuali per aumentare la freddezza e affinare la tecnica di calcio davanti al portiere, visti gli sprechi con Fiorentina e Irlanda. Il tutto conservando l'istintivo "movimentismo" e levigando ancora l'intesa col Toro: sarà un bene per la Serie A, ma pure per i Bleus".

