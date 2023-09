Le Parisien – Ecco perché Thuram ha detto no al PSG e sì all’Inter

Il giocatore è stato nel mirino del club francese ma alla fine è approdato a Milano. In Francia si parla di lui anche dopo il gol segnato in Nazionale

Primo gol in Nazionale per Marcus Thuram e i fari sono finiti tutti su di lui. Elogi e sorrisi per l'attaccante figlio del difensore Lilian presente all'ultima gara della Francia in tribuna. Le Parisien, in particolare, ha parlato del mancato approdo del giocatore al PSG. Il club parigino ha preso 12 giocatori, ha spiegato il quotidiano francese, ma prima di firmare hanno parlato con Campos e Enrique, perché il tecnico spagnolo ha voluto precisare che i nuovi arrivati dovranno lottare per ottenere il posto da titolari.