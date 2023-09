Thuram, gol e prime volte: ora punta il derby. E da Appiano due buone notizie per Inzaghi

Dopo il primo gol con la maglia dell'Inter contro la Fiorentina, per Marcus Thuram è arrivato anche il primo centro con la Nazionale francese. "La prima volta non si scorda mai. Se poi sono due prime volte nella stessa settimana diventa tutto più magico. Marcus Thuram segna il primo gol con la sua Francia nella stessa settimana in cui ha realizzato la prima rete con l’Inter. È un periodo fantastico per il figlio di Lilian che infatti regala sorrisi entusiasti. Meglio di così non poteva cominciare", commenta il sito di Sky Sport.