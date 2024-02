Marcus Thuram non si ferma più: l'attaccante francese anche ieri è stato determinante per l'Inter con un gol segnato, uno provocato e tante, tantissime giocate di tecnica, potenza e intelligenza calcistica. Sono ormai stati spazzati via i dubbi legati al suo ruolo: i nerazzurri hanno trovato il loro numero 9, il degno erede di Dzeko e Lukaku. La Gazzetta dello Sport lo incensa: "Il 9 ha fatto 9 davanti al 9(0). Provate a stargli dietro. Provate a mettergli un problema davanti al naso e lui è lì che te lo risolve. Anzi, facciamo così: il problema (di marcarlo) è talmente grande per gli avversari, che poi con Angelino finisce come con Gatti. In quei 9 gol di Thuram non troverete le due autoreti da lui provocate contro Juventus e Roma. Eppure pesano, eppure valgono un pezzo grande così di scudetto".