FCIN1908 – Taremi, richiesta Porto è di 30 mln. Non metterà pressione al Porto per partire

L'Inter è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo di Inzaghi. Balogun sembra essere il nome in pole position, ma la trattativa con l'Arsenal non è semplice visto che i Gunners chiedono almeno 40 milioni per il cartellino dello statunitense. Per questo l'Inter valuta altre opzioni come quelle di Taremi, Beto e Morata.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fcinter1908, l'opzione Taremi è ancora valida. Al momento il Porto non ha ricevuto nessuna offerta per l'attaccante iraniano. Il club lusitano valuta offerte da 30 milioni in su, non vorrebbe privarsi del suo giocatore più rappresentativo, ma se arrivasse una proposta di quel calibro si siederebbe a parlarne. Oltre all'Inter c'è anche il Tottenham, ma gli Spurs hanno avuto solamente un contatto con il Porto senza fare nessuna offerta. Per questo non possono considerarsi in vantaggio.