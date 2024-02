"Ha iniziato con la Fiorentina, al suo primo gol in Italia, poi ha continuato con il Milan, la Roma, il Napoli e la Lazio. Con entrambe le romane si è tolto anche lo sfizio di segnare due volte. Marcus Thuram contro le grandi si esalta, non a caso anche in Champions ha scelto una rivale blasonata come il Benfica per lasciare il suo primo graffio europeo con la maglia dell’Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Marcus Thuram, giunto a 9 gol in Serie A, ai quali si aggiungono anche i centri in Supercoppa con la Lazio e in Champions col Benfica per un totale di 11.