Thuram, 2 gol e 2 assist in 4 gare di Serie A: solo 2 hanno fatto meglio all’Inter

Il suo impatto con l'Inter e, più in generale, con il calcio italiano è messo in evidenza da una statistica riportata proprio dal club nerazzurro: "Nelle sue prime 4 presenze nel campionato italiano, Marcus Thuram ha preso parte a 4 reti: 2 gol e 2 assist per l'attaccante francese. Solo Diego Milito (6) e Daniel Osvaldo (5) hanno fatto meglio di Thuram nelle loro prime quattro partite con la maglia dell'Inter in Serie A".