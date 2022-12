Inter, Thuram è l’uomo giusto: ecco perché conviene provare l’anticipo a gennaio

Da diverse settimane, il nome di Marcus Thuram viene quotidianamente accostato all'Inter. Ecco perché converrebbe fare un tentativo subito

Matteo Pifferi

Da diverse settimane, il nome di Marcus Thuram viene quotidianamente accostato all'Inter. Il figlio d'arte, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, è un profilo che interessa diverse big europee, sia per la situazione contrattuale ma anche e soprattutto per le qualità mostrate in campo. In stagione, infatti, Marcus ha segnato 10 gol - solo Nkunku del Lipsia ha fatto meglio in Germania - con 3 assist a referto in 15 partite di Bundesliga con un bottino che sale a 13 gol in 17 partite considerando anche la Coppa di Germania. Numeri che non fanno altro che confermare le doti dell'estroso attaccante francese, protagonista anche con la Nazionale al Mondiale di Qatar 2022, specialmente nella finale contro l'Argentina. Entrato in campo al 40' al posto di Giroud, l'ex Guingamp e Sochaux ha dato brio all'attacco transalpino fino a quel momento impalpabile con giocate e dribbling, specialmente nel secondo tempo, utili alla rimonta, poi non concretizzatasi ai calci di rigore.

Thuram incarna l'identikit del giocatore moderno e di ciò che servirebbe all'Inter: il classe 1997, infatti, può giocare da prima ma anche da seconda punta, ricoprendo così tutti i ruoli del versante offensivo e perciò in grado di 'accoppiarsi' con qualsiasi attaccante attualmente in rosa all'Inter, in attesa di capire il futuro di Dzeko, Correa e Lukaku.

A spiccare, però, sono altre due doti di Thuram, che lo contraddistinguono dagli altri elementi offensivi interisti e da altri giocatori sul mercato: la progressione palla al piede e la capacità di dribblare l'avversario. Thuram è in grado di 'spaccare' le partite ma anche le difese avversarie, inserendosi tra le linee salvo poi concretizzare l'azione. E in aggiunta a ciò, in Bundesliga finora Thuram detiene un record specifico: nessuno ha tirato più di lui. Ben 55 i tentativi, 30 dei quali nello specchio della porta, che hanno portato poi a 10 gol.

Numeri importanti per un calciatore che - bene ricordarlo - a giugno si libererà a zero. Un secondo aspetto, oltre a quello tecnico in campo, che certifica in anticipo una cosa: l'eventuale acquisto di Thuram sarà un affare a 360°. E anche per questo motivo sarebbe auspicabile provare ad anticipare il suo arrivo già a gennaio, anche a fronte di un esborso economico per un profilo talentuoso, giovane, di prospettiva ma anche subito pronto. Anche perché giocatori delle capacità tecnico-tattiche di Thuram, a condizioni contrattuali diverse, varrebbero almeno 40-50 mln di euro.