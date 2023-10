Thuram, Lautaro ha trovato il partner perfetto. Così Marcus ha conquistato l’Inter

Lukaku chi? In poco tempo Marcus Thuram ha oscurato l'ingombrante ombra del gigante belga. Qualcuno ha storto il naso quando è sbarcato a Milano, ma il francese, aiutato anche dal fatto di conoscere già la lingua, si è ambientato subito nel campionato italiano. I numeri parlano per lui: 3 gol e 4 assist. Con Lautaro formano una coppia d'attacco che si integra alla perfezione. "Thuram ha aspettato l’Inter, maturando in Bundesliga e andando a scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach per poter sbarcare a Milano con un contratto da big, a 6 milioni, come Lautaro, fino al 2028. Ne valeva la pena, per tutti e due, perché in un paio di mesi nerazzurri Marcus ha dimostrato di essere una felice sintesi di Dzeko — con le sue giocate di fino e la sua intelligenza tattica — e di Lukaku, con la sua potenza in area", sottolinea il Corriere della Sera.