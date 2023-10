GdS – Inter, Frattesi in netta ripresa: convocazione last minute per il Bologna?

L'infermeria dell'Inter presto svuoterà un lettino. Si tratta di quello di Davide Frattesi, vicino al rientro. Il centrocampista nerazzurro spera di tornare anche prima della sosta, in programma dopo il prossimo turno di campionato. Si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport: "Ieri hanno lavorato ancora a parte Sensi, Arnautovic e Frattesi. Quest’ultimo è in netta ripresa e se riuscirà a tornare a lavorare in gruppo entro sabato, non si può escludere la possibilità di una convocazione last minute per la sfida contro gli emiliani.

Ovviamente, non si correrà alcun rischio e non verranno forzati i tempi del reinserimento in gruppo del centrocampista, che si è fermato prima della trasferta a Salerno per un lieve risentimento ai flessori della coscia destra rimediato durante la sfida da ex contro il Sassuolo. Un problema non grave, ma che lo ha costretto ai box sia per la Salernitana sia per il Benfica in Champions, ma che ora sembra quasi alle spalle. Inzaghi e il suo staff valuteranno i progressi di Frattesi in questi giorni prima di decidere se convocarlo o meno. Lui, ovviamente, spera di esserci e di poter rispondere anche alla chiamata della Nazionale".