Thuram, tanta voglia di Inter. Colloquio con Inzaghi sul ruolo, aveva parlato anche con Pioli

Strappato al Milan con un blitz di Ausilio e Marotta, Marcus Thuram ha voglia di iniziare la nuova avventura. Martedì sarà a Milano per visite e firma, poi dovrà aspettare inizio luglio per sondare i terreni di Appiano Gentile e conoscere la nuova squadra.

"Non vede l’ora di visitare il centro sportivo, la sede del club. E intanto, al telefono, ha avuto modo di parlare con il suo nuovo allenatore: con Simone Inzaghi si sono scambiati le prime impressioni, il tecnico gli ha spiegato come intende impiegarlo. Ci sarà tempo per conoscersi: il 13 luglio inizia il ritiro ad Appiano, Marcus non vede l’ora di esserci. In fondo, arriva all’Inter con due anni di ritardo: nell’estate 2021 solo la rottura del ginocchio gli impedì lo sbarco a Milano. Ora ce l’ha fatta. Inizia un altro capitolo della sua carriera, dopo aver chiuso quello con il Borussia Moenchengladbach", spiega La Gazzetta dello Sport.