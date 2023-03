Thuram, Sky De rilancia chance Inter: “Lascia il Gladbach, zero interesse da Bayern e Chelsea”

L'Inter continua a monitorare la situazione di Marcus Thuram . L'attaccante francese è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e ha comunicato al club tedesco di non voler rinnovare il contratto. Il club nerazzurro lo segue da tempo e ha già presentato all'entourage del giocatore un'offerta.

Secondo quanto riportata da Sky Sport De: "Il giocatore vuole ancora lasciare a zero il Gladbach. Il Bayern non è più interessato a ingaggiarlo e anche il Chelsea non sarebbe più sulle tracce di Thuram. I Blues erano molto interessati all'attaccante nel mercato invernale, ma ora hanno altri piani per quel ruolo". L'Inter avrebbe, quindi, molto meno concorrenza per la firma del giocatore a parametro zero.