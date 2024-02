"La storia dell'attaccante arrivato per essere la prima alternativa e diventato poi titolare di lusso, la sanno già tutti. Lo era stato Edin Dzeko nel 2021-2022 dopo l'addio di Romelu Lukaku e oggi lo è evidentemente lo stesso Marcus Thuram dopo il secondo dribbling di mercato in due anni del belga. Con il centravanti della Roma sconfitto e asfaltato nel confronto sul palcoscenico dello stadio Olimpico, il francese ha però ancora una volta confermato che la sua grandezza in questa prima stagione all'Inter è ben altra. Di nuovo, per l'ennesima volta, il talento arrivato con fisico e curriculum da ala o seconda punta ha vestito i panni dell'attaccante da gol pesanti. E sono abiti che gli stanno bene, dannatamente bene. In trasferta, per esempio, è stato coinvolto in nove gol in 12 partite (cinque reti e quattro assist): solo Lautaro Martínez (13) e Olivier Giroud (13) stanno facendo meglio in Italia", scrive Gazzetta.it.