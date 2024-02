L'attesa era tutta per lui, quasi ai livelli della gara di andata: eppure, ancora una volta, Romelu Lukaku non è riuscito a lasciare il segno. Non solo nel caso specifico contro l'Inter , ma più in generale nei big match. A rendere ancora più negativa la sua serata è stato il confronto con Marcus Thuram, l'uomo che ha preso il suo posto in nerazzurro, in campo e nel cuore dei tifosi, stravinto dal francese.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Doveva essere la sua partita, la sfida delle rivincite, la gara dove provare a far vivere dall'altra parte rabbia e risentimento. E invece alla fine la rabbia è diventata gioia e il risentimento si è trasformato in scherno. Perché dopo la prestazione di ieri è assai probabile che ogni tifoso interista non viva più neanche lontanamente un pizzico di nostalgia per Romelu Lukaku. Perché Thuram anche ieri ha vinto la sfida a distanza con il centravanti belga, ma soprattutto perché Romelu l'ha persa un po' in tutto. E se non è stato il peggiore in campo è solamente perché Angelino ha fatto peggio di lui".