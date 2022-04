Traverso (Uefa): “Stadi e vivai, italiane male. Nuovo FPF dal 2025, dovranno calare…”

"I club italiani hanno un costo squadra tra i più elevati, legato soprattutto al trasferimento di giocatori, più che agli stipendi"

"Le nuove norme" sul fair play finanziario, ora definito 'sostenibilità finanziaria', "poggiano su tre pilastri, solvibilità, stabilità e controllo dei costi, con controlli puntuali e diretti sugli stipendi di giocatori e allenatori e altri costi. L'industria calcio ha sofferto moltissimo durante la pandemia, con 7 miliardi in meno di introiti che si sono tradotti in 7 miliardi di perdite nette. Le nuove norme entreranno in vigore in modo scaglionato fino al 2025 e le sanzioni entreranno in gioco dal 2025, in modo da lasciar spazio e tempo alle società per adeguarsi".