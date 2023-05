Inter senza Lukaku? “Scelta da non sbagliare”. Tre candidati per l’attacco: Retegui in pole

Marotta e Ausilio stanno valutando tre candidati per il reparto offensivo dell'Inter nel caso in cui Lukakau tornasse a Londra.

C'è un'Inter con Lukaku e un'Inter senza Lukaku. E il club nerazzurro si sta tutelando, nel caso in cui non riesca a trovare un accordo con il Chelsea per avere nuovamente in prestito il centravanti belga. Marotta e Ausilio stanno valutando tre candidati per il reparto offensivo dell'Inter nel caso in cui Lukakau tornasse a Londra.