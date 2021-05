Tre big su Lautaro, ma hanno i soldi per convincere l’Inter? Richiesti anche…

I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi di un big a prezzo di saldo

Se sacrificio dovrà essere, almeno l'Inter vorrà monetizzare il più possibile. Il Corriere dello Sport di oggi torna su ciò che potrà accadere la prossima estate, chiarendo il punto di vista dei nerazzurri: "È scontato che un sacrificio importante andrà fatto. Oltre a qualche cessione di giovani e a tagli mirati del monte ingaggi. È verosimile che le richieste maggiori arrivino per Lautaro Martinez con Real, Atletico e Barcellona tutte interessate. Ma avranno i soldi per convincere l'Inter? Il dubbio resta. Richiesti sono anche Lukaku, Barella, Bastoni... Una parte del denaro sarà poi reinvestito, ma la proprietà dovrà chiarire bene quanto. Perché Conte, Marotta, Ausilio e Baccin, tutti in scadenza nel 2022, non resteranno se non sarà costruita una squadra capace almeno di lottare per i primi quattro posti e magari di sognare la seconda stella".