Mercato, Tronchetti riaccende il sogno: “Messi all’Inter? Magari è il momento buono”

Marco Tronchetti Provera riapre il sogno Messi. L’amministratore delegato di Pirelli, main sponsor dell’Inter (in odore di “retroscessione” a sponsor secondario dal 2021) ha commentato a Gr Parlamento l’ipotesi di un assalto estivo: “Messi è un sogno che coviamo da più di dieci anni, magari è il momento buono”.

Messi ha avuto diversi contrasti con il Barcellona negli ultimi mesi. E la notizia della clausola che gli consente di liberarsi a costo zero ad ogni fine stagione ha riacceso i radar delle squadre che da tempo lo sognano. Inter e Manchester City in testa. Solo un sogno? Per Tronchetti qualcosa di più.