Trubin, distanza Inter e Shakthar. Il piano B di Marotta e Ausilio: già incontrato l’agente

Siamo al chilometro finale della trattativa tra Manchester United e Inter per André Onana . I Red Devils non hanno ancora presentato l'offerta definitiva che potrebbe dare l'accelerata definitiva alla chiusura dell'affare. "Ci si è spinti talmente avanti che anche con qualche spicciolo (milione) in meno ci sarà comunque la fumata bianca. Tutte le parti, ormai, hanno apparecchiato la tavola ed entro venerdì il “pasto” sarà servito", sottolinea il Corriere dello Sport .

Da tempo la strategia del club nerazzurro è chiara: in caso di partenza del camerunese si farà un investimento soprattutto per il futuro, ovvero il ventunenne Trubin, e una certezza per il presente, ossia Sommer. "Quest’ultimo è il più semplice da raggiungere, mentre non è così agevole raggiungere un’intesa con lo Shakthar, nonostante il numero uno ucraino abbia il contratto in scadenza nel 2024".