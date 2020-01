UFFICIALE – Inter, Lazaro è un nuovo giocatore del Newcastle: “Sono nel posto giusto”

Valentino Lazaro è un nuovo calciatore del Newcastle: l’esterno austriaco lascia dopo soli pochi mesi l’Inter e si trasferisce in prestito fino al termine della stagione (con diritto di riscatto in favre dei Magpies) in Inghilterra.

Questo il comunicato del club interista:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle United FC.

Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo.

(inter.it)

Lazaro ha rilasciato le prime parole da calciatore del Newcastle al sito ufficiale dei Magpies: “Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di incontrare tutti i miei nuovi compagni di squadra e di uscire sul campo di allenamento, spero di conquistare molte vittorie in futuro. Ho sentito solo cose straordinarie sul club. Ho avuto dei buoni colloqui con l’allenatore, quindi sono molto felice di essere qui adesso. Quelle conversazioni mi hanno convinto che questo è il posto giusto per me“.