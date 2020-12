Verona-Inter, Conte non cambia: sì al ritorno di Vidal, ecco le scelte in difesa e in mezzo

Dopo l’importante vittoria contro lo Spezia, l’Inter e’ tornata in campo al Centro Sportivo Suning per preparare l’ultimo appuntamento del 2020, la sfida del Bentegodi contro l’Hellas in programma mercoledi’ alle 18.30.

Conclusa l’emergenza in mediana per Conte, a Verona dovrebbe rivedersi Vidal dal 1′ (anche se insidiato da Sensi, in forte crescita nelle ultime settimane) insieme a Brozovic e Barella, confermati cosi’ come il trio difensivo formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Sulle fasce Hakimi e Young sono in vantaggio su Darmian e Perisic, mentre in attacco le uniche opzioni a disposizione restano Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez e Pinamonti che torneranno soltanto nel 2021.

(Ansa)