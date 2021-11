Verso il derby tra aneddoti, gol e protagonisti: 10 curiosità sulla stracittadina

Aneddoti, gol e protagonisti che hanno segnato la storia della stracittadina

Gianni Pampinella

Domenica alle 20:45 l’Inter di Simone Inzaghi sfida il Milan di Stefano Pioli nella stracittadina di campionato numero 175. In vista del match, il club nerazzurro ha snocciolato dati ed elencato 10 curiosità e alcuni aneddoti sul derby.

Negli ultimi 25 gol dell’Inter nel #DerbyMilano in Serie A, ci sono stati solo due gol di difensori. Di chi?

Entrambi di Stefan De Vrij, il difensore olandese ha segnato due gol di testa: nel 2-3 del marzo 2019 e nel 4-2 del febbraio 2020.

Chi é stato il giocatore dell’Inter a segnare il gol più veloce dei nerazzurri in un derby di Milano di campionato nell’era dei tre punti a vittoria?

Matias Vecino ha aperto il derby del 17 marzo 2019, vinto dall'Inter per 3-2 in casa del Milan dopo 2 minuti e 31 secondi. Qualche secondo in più per il gol lampo di Walter Samuel nel derby Milan-Inter 0-1 del 7 ottobre 2012, un colpo di testa decisivo per la vittoria nerazzurra.

Lautaro Martinez ha segnato una doppietta nell’ultimo derby di Serie A con il Milan: qual é l’ultimo giocatore dell’Inter ad aver segnato due marcature multiple di fila in un derby?

L’attaccante argentino ha deciso l’ultima sfida di campionato giocata in casa dei rossoneri, con una doppietta al 5’ e 58’ minuto di gioco. L’ultimo giocatore che ha segnato due marcature multiple di fila in un derby è stato István Nyers nelle fide del 6 febbraio e 6 novembre 1949.

Quale giocatore dell’Inter conta più assist negli ultimi 15 anni nei derby di Milano in campionato?

Il giocatore nerazzurro che conta più assist negli ultimi 15 anni nei derby di Milano in campionato è Ivan Perisic. Per l’esterno croato 5 assist in totale.

Chi é il miglior marcatore dell’Inter nei derby di Milano in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e quanti gol ha segnato?

Il miglior marcatore dell’Inter nei #DerbyMilano in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria è Diego Milito. Sono 6 i gol segnato dal Principe nelle stracittadine di campionato. Il primo gol nel poker dell’agosto 2009, gli ultimi 3 nella tripletta del 6 maggio 2012.

Nell’estate del 2009, i Black Eyed Peas cantavano “I Gotta Feeling”. Chi NON segnò nel #DerbyMilano giocato in agosto tra questi giocatori? Motta, Sneijder, Milito, Stankovic.

L’”intruso” nerazzurro è Sneijder, che esordì proprio in una stracittadina. Al posto dell’olandese, il quarto nerazzurro da inserire nel poker dell’estate 2009 è Maicon, in gol al 46’ della sfida.

Inter e Milan sono le due squadre che contano più marcatori differenti in questo campionato: quanti ciascuna?

Inter (12) e Milan (11) sono le due squadre che contano più marcatori differenti in questo campionato.

Il Milan è la vittima preferita di Joaquín Correa in Serie A: quante reti l’argentino ha segnato ai rossoneri?

Quattro gol. El Tucu inoltre ha realizzato una doppietta in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha trovato la rete in campionato, inclusi i due gol contro i rossoneri con la maglia della Lazio nell’aprile 2021.

Quale giocatore attualmente all’Inter ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro il Milan?

Ivan Perisic ha esordito in Serie A contro il Milan nel settembre 2015 - contro i rossoneri ha servito cinque assist nel massimo campionato: più che contro qualsiasi altra avversaria.

Quali sono i giocatori nerazzurri ad aver segnato più gol nei derby "in trasferta" dal 2000 in poi?

Con la doppietta realizzata nell’ultimo derby, Lautaro Martinez ha raggiunto Dejan Stankovic nella classifica dei migliori marcatori delle stracittadine giocate in trasferta dal 2000 in poi (entrambi a quota 3 gol segnati).

(Inter.it)