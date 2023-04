Inter, chi se parte Onana? Sul taccuino Vicario e un altro profilo italiano

La possibile cessione di André Onana in estate porterebbe l'Inter a dover scegliere un nuovo numero uno. Non sarà facile e per questo i nerazzurri dovranno muoversi per tempo, in modo da anticipare l'eventuale concorrenza su profili ritenuti all'altezza del progetto. L'aggiornamento, in tal senso, arriva dal Corriere dello Sport di oggi.

Si legge infatti: "Nei programmi interisti non c’era una repentina cessione del portiere camerunense. Ma le esigenze economico-finanziare, qualora non c fossero alternative, potrebbero portare ad una correzione di rotta. Chiaro che, nel caso, occorrerà andare a caccia di un nuovo numero uno. E sui taccuini dei dirigenti nerazzurri ci sono già due nomi italiani: Vicario e Carnesecchi. Il primo, 26 anni, è alla seconda eccellente stagione all’Empoli. Il secondo, 22, sta confermando in serie A quello che aveva già dimostrato lo scorso anno in B, sempre con la Cremonese, dove è in prestito dall’Atalanta. Evidentemente, i loro cartellini non saranno a buon mercato, ma i rapporti sono ottimi sia con la società toscana sia con quella bergamasca, e l’ingaggio sarà comunque contenuto".