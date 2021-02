Inter-Milan, c’è chi lavora per convincere Conte: “Giorno libero, ma lui era ad Appiano”

Arturo Vidal sta smaltendo l'infortunio e lavora per esserci nella stracittadina. Ma dovrà fare i conti con Christian Eriksen

Arturo Vidal non molla un centimetro e le prova tutte. Il cileno, che sta smaltendo l'infortunio al ginocchio, punta la gara cruciale con il Milan e farà il possibile per essere della partita. Ma dovrà fare i conti un avversario tosto, un Christian Eriksen ritrovato. Ecco perché l'ex Barcellona ha deciso di convincere Antonio Conte con un gesto importante: "Anche oggi - spiega Calciomercato.com -, in un centro sportivo deserto, visto il giorno di riposo concesso a tutta la squadra dal tecnico interista, l'ex Juve, Bayern e Barcellona era lì a macinare chilometri.