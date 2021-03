Inter, Vidal va in all-in: sfida a Eriksen per lo scudetto e per la riconferma

Il centrocampista dell'Inter vuole rientrare il prima possibile per aiutare la squadra alla conquista del titolo

Terminata la pausa per le Nazionali, riprenderà il campionato e l'Inter dovrà farsi trovare pronta per la volata finale. Conte non vuole distrazioni e vuole recuperare tutti per potersela giocare al meglio e riportare lo scudetto che manca da parecchi anni ad Appiano Gentile. Il tecnico spera di recuperare il prima possibile anche Arturo Vidal , operatosi il 12 marzo al menisco del ginocchio sinistro.

"Non si esclude che possa tornare a lavorare in gruppo tra giovedì e venerdì, alla vigilia della trasferta di Bologna. Se così fosse, sarebbe comunque difficile vederlo in panchina già al Dall’Ara. Nel caso appuntamento tra Sassuolo (7 aprile) e Cagliari (11). Basterebbe riaverlo al 70-75%, così potrebbe essere comunque decisivo come accaduto raramente finora: allo stato attuale, meglio Eriksen. Anche per una questione di equilibrio: meno aggressività, più palleggio. Meno strappi, più testa. Meno potenza e velocità, più gioco ragionato. Oggi, in questa Inter, il danese sembra insostituibile: ma come fu lui a lanciare questa ‘sfida interna’ pochi mesi fa, perché ora non potrebbe farlo Vidal? Il condizionale è da eliminare, lo farà di certo. Per lo scudetto e meritarsi una conferma che non appare scontata: al momento, la voglia di continuare con questi colori potrebbe non bastare", sottolinea il portale sportivo