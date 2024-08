Le immagini dei dirigenti del club argentino, a spasso per le vie di Milano in attesa dell'incontro con l'Inter

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il passaggio di Tomas Palacios all’Inter. Nelle prossime ore è in programma un incontro con l’Indipendente Rivadavia per provare a trovare l’intesa definitiva e sbloccare il passaggio del difensore argentino in nerazzurro.