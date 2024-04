Tra i nomi accostati all'Inter per l'eventuale sostituzione di Denzel Dumfries c'è anche quello di Aaron Wan-Bissaka. L'esterno inglese sta trovando sempre meno spazio al Manchester United, e in estate potrebbe scegliere di cambiare aria per rilanciare la sua carriera. Classe '97, nel 2019 fu pagato ben 50 milioni di euro, ma il suo rendimento in maglia Red Devils non è stato all'altezza delle aspettative.