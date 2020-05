Inter, Zanetti: “Triplete indimenticabile, vi dico tutto. Mou? All’intervallo al Camp Nou ci disse…”

Pare di sentire Mourinho…

«È proprio quello che ci aveva inculcato nella testa lui. Aveva un potere magico, differente da qualsiasi altro tecnico: davanti a lui, ti convincevi che avresti potuto sfidare il mondo. E che per lui l’avresti fatto. José ti entra dentro, non ti molla più. Lo faceva con tutti, prima di ogni singola partita, che si trattasse di Milito o Mariga era lo stesso. In allenamento si respirava un’aria particolare, tutti volevano rendersi disponibili, tutti andavano a mille. Paura di farsi male e saltare il finale di stagione? Mah, io e Samuel abbiamo fatto mezza Champions da diffidati, pensi cosa mi sarei perso se avessi preso un giallo a Barcellona…».

Racconti la visita al presidente, in quel periodo, per discutere i premi vittoria.

«Andai io, da capitano, dopo aver parlato con i miei compa- gni. Finii in ufficio dal presidente quasi per “dovere”, per noi in quel momento quel che contava era la voglia di gloria. Ma tanto poi, si sa, con Moratti non c’era problema. E infatti accadeva sempre che ci mettevamo a parlare di calcio…».

Calcio… ok. Ma quanto c’è stato davvero di calcio, in quella partita a Barcellona?

«Il piano partita saltò dopo il rosso di Motta. Fu resistenza allo stato puro. All’intervallo Mourinho quasi non parlò. Ci disse solo: “Ragazzi, a rischiare qui sono solo loro”».