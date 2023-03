Inter, Zanotti in rampa di lancio: “A gennaio rifiutata un’offerta dall’Olanda. E Inzaghi…”

"In società c'è un progetto ben preciso che ha preso forma dopo il suo approdo in Primavera ed è proseguito sino a oggi secondo le tappe prestabilite. Un progetto evidentemente diverso da quello che la scorsa estate ha portato alla cessione di Casadei, altro pezzo pregiato del vivaio insieme all'argentino Valentin Carboni (oggi in prima squadra e fresco di convocazione in nazionale). Nonostante gli interessamenti di diversi club la scorsa estate, tecnico e società non hanno avuto dubbi. Zanotti è rimasto ad Appiano, esattamente come accaduto un mese fa a dispetto dell'insistente pressing dell'Az Alkmaar, che avrebbe voluto portarlo in Olanda" .

Il piano di Inzaghi

Inzaghi è convinto che Zanotti possa trovare sempre più spazio, per motivi tattici e caratteriali: "Con un Dumfries sottotono e un Darmian spesso chiamato agli straordinari, c'è bisogno di forze fresche sulla corsia destra. A Zanotti non manca di certo la fame e Chivu ha messo la mano sul fuoco: da due anni nel giro della nazionale Under 19 di Nicolato, Mattia ha messo nelle gambe anche undici presenze in Youth League ed è pronto al salto definitivo. La fascia di capitano indossata a lungo in Primavera, poi, la dice lunga sulla personalità di un ragazzo a cui evidentemente non tremano le gambe quando il gioco si fa duro. Oltre tutto, Mattia ha anche quella duttilità che può tornare utile in circostanze di emergenza, perché in grado di giocare da esterno alto o da terzino, ma all'occorrenza anche da mezzala. A 20 anni, per Mattia è arrivata l'ora di spiccare il volo. In ballo, considerando il destino incerto di Dumfries (che potrebbe essere sacrificato in nome di bilancio) e l'età di Darmian, può esserci anche un futuro in primo piano", chiosa La Rosea.