Repubblica – Bond Inter, Zhang parla con possibili investitori. Aperti dossier stadio e rinnovi

Sono fin qui state piuttosto piene le giornate milanesi di Steven Zhang. Il presidente dell'Inter ha affrontato un'agenda fitta di impegni

Sono fin qui state piuttosto piene le giornate milanesi di Steven Zhang. Da quando è tornato a Milano, il presidente dell'Inter ha affrontato un'agenda fitta di impegni, tra campo, mercato e non solo. Come scrive Repubblica, infatti, dopo l'emissione del nuovo bond da 415 milioni di euro il numero uno nerazzurro sta sostenendo molti colloqui con possibili investitori. Successivamente, Zhang si dedicherà agli altri dossier aperti: il nuovo stadio e i rinnovi della dirigenza (e di Marcelo Brozovic). Scrive Repubblica:

BOND - "Steven Zhang passa buona parte delle sue giornate milanesi davanti al monitor, in un road show virtuale, per spiegare in videoconferenza ai possibili investitori i vantaggi di sottoscrivere il nuovo bond emesso dall’Inter (...). Il giovane presidente nerazzurro dal quartier generale di viale della Liberazione fa decine di colloqui al giorno con fondi d’investimento e banche. L’intenzione di Zhang Jr è riuscire a vendere entro la fine di questa settimana i nuovi titoli di debito emessi dall’Inter".