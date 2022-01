Inter, assalto a Gosens: “Kostic lontano, ma occhio all’investimento da 15mln in Premier”

Il rinnovo di Perisic è ipotesi sempre meno concreta, e così l'Inter è piombata decisa sul mercato per provare a chiudere un acquisto top

Il rinnovo di Ivan Perisic è ipotesi sempre meno concreta, e così l'Inter è piombata con decisione sul mercato per provare a chiudere un acquisto importante sulla fascia sinistra, per il presente e per il futuro. Il preferito, come vi abbiamo riportato, è Robin Gosens, tedesco dell'Atalanta, ma non è il solo nome sulla lista. Secondo il Corriere della Sera, infatti, resta viva la pista che porta ad Alex Telles: