Zhang, due strade a maggio: cessione o rifinanziamento. Due-tre gruppi interessati al club

"Resta da capire la solidità finanziaria dei pretendenti, in quanto l'asticella per la vendita dell'Inter è fissata molto in alto: con una valutazione, da parte di Steven Zhang, superiore a 1,2 miliardi. Quest'ultimo, tranne tentativi non molto convinti, fino ad oggi ha spostato in avanti il problema, ma la scadenza del prestito con Oaktree (di tipo Pikche fra capitale e interessi supererà i 36o milioni), ormai si sta avvicinando nel maggio prossimo. Zhang rischia di restare con il cerino in mano e di consegnare il club a Oaktree con l'escussione del pegno. Non sarebbe un bel finale dopo quanto fatto per l'Inter. Un campionato vinto e una finale di Champions raggiunta con importanti incassi aggiuntivi rispetto al budget iniziale, che prevedeva la qualificazione agli ottavi".