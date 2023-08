GdS – Non solo Zhang e dirigenti: tutto il mondo Inter chiede lo scudetto a Inzaghi

"Confermarsi alle stesse altezze europee è forse un sogno romantico e affascinante, non certo impossibile per quanto visto qualche mese fa"

L'esordio convincente contro il Monza ha mantenuto alta l'asticella dell'ambizione del mondo Inter. "La richiesta arriva potente da dirigenza e proprietà, ma basterebbe un giro al bar o sui social per capire che l’intero macrocosmo Inter è sintonizzato sullo stesso obiettivo: tutti chiedono lo scudetto, mancato nelle ultime due stagioni per fattori diversi", commenta La Gazzetta dello Sport.

"Confermarsi alle stesse altezze europee è forse un sogno romantico e affascinante, non certo impossibile per quanto visto qualche mese fa, ma la seconda stella ha decisamente fattezze più reali. Per toccarla bisogna passare sempre dalla provincia e la sfida di oggi al Cagliari è il primo test per l’Inter di Inzaghi cambiata nelle fondamenta: se urlare ai rivali di turno davanti ai 72mila di San Siro è più semplice, più complesso farlo lontano da casa, nello stadio di una neopromossa affamata. Insomma, proprio la perfetta trappola, da evitare sempre affidandosi alle antiche certezze: Simone senza il solo Acerbi, ripresenta la stessa formazione del debutto", ribadisce il quotidiano.