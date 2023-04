Ravezzani: “Inzaghi potrebbe diventare il nuovo Simoni. Ed è colpa di Zhang se…”

"Se Inzaghi arrivasse quarto, vincesse la Coppa Italia e andasse via, sarebbe il nuovo Simoni. Sicuramente non ha tratto il massimo dalla squadra in campionato, ma in Champions League sì. Per me, se Inzaghi arriva in semifinale in Champions League, va in finale di Coppa Italia dopo aver vinto la Supercoppa, ha fatto il suo. Al posto suo chi prendi? Conte non te lo puoi permettere, devi fare una scommessa. Prendi Thiago Motta e gli chiedi di arrivare in Champions, meglio se primo, ai quarti della stessa Champions e di vincere la Coppa Italia. Io non credo che Thiago Motta possa riuscire a fare tutto questo. Ecco perché secondo me non bisogna cacciare Inzaghi a prescindere".