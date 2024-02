Spazio anche al futuro societario dell'Inter oggi sulle pagine di Tuttosport, nel giorno della sfida contro la Salernitana. Alle 21 i nerazzurri di Simone Inzaghi scendono in campo a San Siro per allungare in vetta sulla Juventus, impegnata domani a Verona. Ma il quotidiano si sofferma oggi su una possibile mossa del presidente Steven Zhang per il futuro: "Un’opzione alternativa per allungarsi il futuro, guardando... al passato. Steven Zhang in vista del 20 maggio, quando scadrà il termine ultimo per restituire a Oaktree il prestito ottenuto nel 2021, starebbe valutando con lo stesso fondo statunitense non solo l’opzione rifinanziamento, quanto un riscadenziamento, ovvero rinegoziare la scadenza del prestito, ovviamente con l’applicazione di un tasso d’interesse più elevato.