Zilliacus: “Inter forza formidabile grazie a Marotta e Suning. Il prossimo proprietario…”

Thomas Zilliacus torna a parlare di Inter. L'imprenditore finlandese, che non ha mai nascosto il suo interesse per l'acquisizione del club nerazzurro, ha elogiato Beppe Marotta per le belle parole spese nei confronti di Steven Zhang. "La proprietà cinese ha profuso grandissimi investimenti, tirando fuori quasi un miliardo di euro. Il vantaggio di questa proprietà cinese è che ti lascia lavorare in tranquillità, non ti condiziona. Steven Zhang è un presidente giovane di 30 anni, è molto tranquillo e non trasmette pressione", ha dichiarato il dirigente.