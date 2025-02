"Nelle immagini si vede che al momento del tiro di Arnautovic c'è De Vrij in fuorigioco in una posizione che ostruisce la cosiddetta "linea di visione" di Mandas, tant'è che il portiere della Lazio è costretto a inclinarsi leggermente sulla propria destra (dalla parte opposta rispetto a dove finirà la conclusione dell'attaccante) per veder partire il tiro. Il portiere biancoceleste poi resterà fermo mentre il pallone si insacca all'incrocio dei pali. Senza il disturbo di De Vrij avrebbe potuto tentare la parata? E' un primo aspetto che secondo l'interpretazione attuale (diventata negli anni sempre meno "interventista") va tenuta in considerazione".

Secondo l'AIA, Mandas non sarebbe stato in grado di parare il tiro in ogni caso e De Vrij non ha impedito alcuna azione, in quanto, quest'ultimo, è sufficientemente lontano dal portiere della Lazio. In più, la palla passa molto distante dallo stesso de Vrij. Tanto basta per rendere la posizione di fuorigioco di De Vrij non punibile.