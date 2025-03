Si avvicina una delle fasi più calde della stagione: dopo la sosta dedicata alle Nazionali, l'Inter sarà attesa da 9 partite in 28 giorni, giocando in tre competizioni diverse. Campionato, Champions League e Coppa Italia: in quest'ultima i nerazzurri saranno impegnati in uno spettacolare doppio derby contro il Milan. Dopo l'andata in casa rossonera (in programma il 2 aprile, qui i biglietti per il settore ospiti), la sfida di ritorno nel San Siro interista è in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21:00. Una sfida affascinante, che ancora una volta metterà di fronte Inter e Milan in un derby che vale una finale: un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri, chiamati a sostenere gli uomini di Inzaghi.