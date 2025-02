"Dumfries e Rovella si trattengono in maniera reciproca e quindi non c'è fallo ma c'è un'altra situazione. De Vrij è in fuorigioco, corre verso il centro del campo. Il grande caso è: De Vrij disturba Mandas? De Vrij non vuole partecipare al gioco ma c'è la visione del portiere, il portiere vede il pallone o no. Da un'immagine forse sì ma c'è uno spostamento laterale. Avrei preferito che il VAR fosse più presente, avrei chiamato l'arbitro per far decidere lui. E' stato un VAR velocissimo. La sensazione è che non se ne siano neanche accorti"