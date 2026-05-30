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fcinter1908 coppa italia UFFICIALE – Coppa Italia 2026/27, date e fasi: calendario e quando gioca l’Inter

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UFFICIALE – Coppa Italia 2026/27, date e fasi: calendario e quando gioca l’Inter

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Le date della competizione, che vede i nerazzurri campioni in carica: ecco quando debutteranno i nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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L'Inter, campione in carica anche della Coppa Italia, inizierà il suo cammino nella competizione a partire dagli ottavi di finale, in programma tra il 2 dicembre 2026, il 16 dicembre 2026 e il 13 gennaio 2027.

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Turno Preliminare: Domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: Domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre 2026 (data di riserva martedì 15 settembre 2026)

Ottavi: mercoledì 2 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre 2026 (data di riserva mercoledì 13 gennaio 2027)

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio 2027, mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: mercoledì 3 marzo 2027 (andata) - mercoledì 21 aprile 2027 (ritorno)

Finale: mercoledì 19 maggio 2027

(Fonte: Inter.it)

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