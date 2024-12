Giovedì 19 dicembre alle ore 21:00 l'Inter sfiderà a San Siro l'Udinese, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno in gara secca. La sfida tra nerazzurri e friulani offre diversi spunti e curiosità statistiche. Inter e Udinese si sono affrontate 12 volte in Coppa Italia con i nerazzurri che hanno vinto in cinque occasioni, mentre i bianconeri hanno ottenuto due successi.

Tutte le ultime nove sfide tra Inter e Udinese in Coppa Italia sono arrivate dagli ottavi di finale in poi, in tre casi su cinque è stata la squadra nerazzurra a passare il turno. I nerazzurri sono imbattuti in casa contro l’Udinese in Coppa Italia, avendo ottenuto quattro vittorie e un pareggio tra il 1986 e il 2006, e hanno segnato una media esatta di due gol a partita, realizzando inoltre il doppio delle reti dei friulani.