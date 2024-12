Inizia domani il cammino in Coppa Italia dell’Inter di Simone Inzaghi. Al Meazza arriva l’Udinese, già battuta in campionato, ma con qualche difficoltà su cui sicuramente tornerà l’allenatore nerazzurro in fase di preparazione. Può essere questa l’occasione per dare spazio a chi finora non ne ha avuto, come Josep Martinez, per stessa ammissione di Simone Inzaghi dopo Lazio-Inter.