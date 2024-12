Brutte notizie per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, guidati dal tecnico piacentino, non potranno contare su Nicolò Barella in occasione delle sfide contro l'Udinese, negli ottavi di Coppa Italia a San Siro giovedì sera, e contro il Como, match valido per la 17esima giornata di Serie A e in programma lunedì sera al Meazza.