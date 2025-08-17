Il Milan vince 2-0 a San Siro contro il Bari e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Lecce

Leao sblocca l'incontro al 14' su assist di Tomori ma poi si fa male ed è costretto al cambio. In avvio di ripresa, invece, Pulisic raddoppia per il definitivo 2-0.

Nell'altro match di serata, sono i rigori a decretare la vincente tra Cesena e Pisa: 0-0 dopo i 90' regolamentari e tanti errori dal dischetto, ben sette su dieci.