Coppa Italia 2024/25, Inter in semifinale: derby col Milan, il tabellone

I nerazzurri affronteranno il Milan nella doppia semifinale: l’andata si giocherà in trasferta, il ritorno in casa

La vittoria di San Siro contro la Lazio nei quarti di finale, ha dato all'Inter il pass per le semifinali della Coppa Italia 2024/25. La squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Milan su gare di andata e ritorno che si giocheranno tra l'1 e il 3 aprile in trasferta (andata) e tra il 22 e il 24 aprile in casa (ritorno): le date e gli orari delle sfide verranno annunciati in seguito.