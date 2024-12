Dopo la cocente sconfitta in campionato contro il Como, la Roma si rialza in Coppa Italia

Dopo la cocente sconfitta in campionato contro il Como, la Roma si rialza in Coppa Italia. I giallorossi battono la Sampdoria con un netto 4-1 e accedono ai quarti di finale. Dopo 20 minuti la squadra di Ranieri conduce già 2-0 grazie alla prima doppietta in giallorosso di Dovbyk. Al 25esimo arriva anche il 3-0 con Baldanzi che, servito da Paredes, di sinistro batte Vismara.