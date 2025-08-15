Sono andati in archivio i primi due match di oggi di Coppa Italia, valevoli per i 32esimi di finale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Coppa Italia – Sassuolo ed Empoli ai sedicesimi di finale, fuori Catanzaro e Reggiana
coppa italia
Coppa Italia – Sassuolo ed Empoli ai sedicesimi di finale, fuori Catanzaro e Reggiana
L'Empoli elimina la Reggiana dopo i calci di rigore, il Sassuolo regola 1-0 il Catanzaro: il recap dei due match di Coppa Italia
L'Empoli batte la Reggiana dopo i calci di rigore grazie ai gol di Belardinelli, Elia e Busiello a fronte di tre errori di fila degli avversari. I tempi regolamentari erano finiti 1-1: a segno Gondo per la Reggiana al 13', pareggio empolese firmato Ilie al 65'.
Empoli che ai sedicesimi di finale affronterà la vincente di Genoa-Vicenza, match in programma stasera. Nell'altro incontro del tardo pomeriggio, il Sassuolo regola 1-0 il Catanzaro grazie al gol di Doig e ai sedicesimi se la vedrà con una tra Como e Sudtirol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA