FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppa italia Coppa Italia – Sassuolo ed Empoli ai sedicesimi di finale, fuori Catanzaro e Reggiana

coppa italia

Coppa Italia – Sassuolo ed Empoli ai sedicesimi di finale, fuori Catanzaro e Reggiana

Coppa Italia – Sassuolo ed Empoli ai sedicesimi di finale, fuori Catanzaro e Reggiana - immagine 1
L'Empoli elimina la Reggiana dopo i calci di rigore, il Sassuolo regola 1-0 il Catanzaro: il recap dei due match di Coppa Italia
Matteo Pifferi Redattore 

Sono andati in archivio i primi due match di oggi di Coppa Italia, valevoli per i 32esimi di finale.

Coppa Italia – Sassuolo ed Empoli ai sedicesimi di finale, fuori Catanzaro e Reggiana- immagine 2
Getty Images

L'Empoli batte la Reggiana dopo i calci di rigore grazie ai gol di Belardinelli, Elia e Busiello a fronte di tre errori di fila degli avversari. I tempi regolamentari erano finiti 1-1: a segno Gondo per la Reggiana al 13', pareggio empolese firmato Ilie al 65'.

Coppa Italia – Sassuolo ed Empoli ai sedicesimi di finale, fuori Catanzaro e Reggiana- immagine 3
Getty

Empoli che ai sedicesimi di finale affronterà la vincente di Genoa-Vicenza, match in programma stasera. Nell'altro incontro del tardo pomeriggio, il Sassuolo regola 1-0 il Catanzaro grazie al gol di Doig e ai sedicesimi se la vedrà con una tra Como e Sudtirol.

Leggi i
commenti
Coppa italia: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA